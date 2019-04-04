Севастополь, 4 апреля, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Городской суд Севастополя приговорил к 14 годам колонии членов диверсионно-террористической группы управления разведки минобороны Украины Владимира Дудку и Алексея Бессарабова за подготовку диверсий на важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Об этом ИА REGNUM 4 апреля сообщили в пресс-службе суда.

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«Судебная коллегия постановила признать Бессарабова Алексея Евгеньевича и Дудку Владимира Михайловича виновными и назначить каждому из них окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — уточнили в суде.

Также Бессарабову назначен штраф 300 тысяч рублей, Дудке — 350 тысяч рублей. Адвокаты осуждённых намерены обжаловать приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года в ФСБ России заявили о ликвидации агентурной сети разведки министерства обороны Украины, которая планировала серию взрывов на объектах Черноморского флота в Севастополе. Во время их задержания погиб сотрудник ФСБ.

Житель Запорожской области Евгений Панов признал себя сотрудником ГУР МО Украины, его соучастник Андрей Захтей был зарегистрирован в Евпатории. Затем, в ноябре 2016 года, были задержаны ещё три предполагаемых диверсанта — Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудка.

Обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, дав показания, которые подтвердили версию о подготовке украинской разведкой серии взрывов в Крыму.

В ноябре 2017 года Дмитрий Штыбликов получил пять лет тюрьмы строгого режима; Андрей Захтей — 6,5 года тюрьмы и штраф 220 тысяч руб.

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