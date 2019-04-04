Хабаровск, 4 апреля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Глава Хабаровского края Сергей Фургал на прошедшей сегодня, 4 апреля, пресс-конференции пожаловался на то, что в отношении него ведётся масштабная кампания, заказчиками которой являются как «бывшие чиновники правительства края, так и московские структуры». При этом губернатор заверил, что его недоброжелателями «уже занимаются компетентные органы», причем «достаточно серьёзно». Политолог Даниил Ермилов выразил недоумение по поводу сказанного высшим должностным лицом края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор Хабаровского края сообщил, что «антигубернаторская кампания в регионе ведётся за счёт бывших сотрудников правительства»:

«Те люди, которые работали в правительстве Хабаровского края, и за ними остались определённые коммерческие схемы, через которые они получали достаточно серьёзные деньги через хитрые схемы отъёма государственных денег. Через них, в том числе и через них, шло финансирование кампании против губернатора», — сказал Сергей Фургал.

При этом глава Хабаровского края не назвал ни фамилий, ни должностей — ничего. Однако подчеркнул, что «этими людьми занимаются достаточно серьёзно».

«Пока не выдвинуты обвинения — называть фамилии неправильно. Но ими занимаются достаточно серьёзно. По косвенным признакам это можно увидеть», — сказал Фургал.

Также Сергей Фургал подчеркнул, что «война ведётся не против него, а против населения Хабаровского края, которое его выбрало». Он также добавил, что «московские структуры тоже замешаны в антигубернаторской кампании». Какие это структуры он также не сказал.

Вообще, из заявления главы Хабаровского края очень трудно что-то понять, кроме того, что его недоброжелателями «уже занимаются органы».

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Общественность в Хабаровском крае очень живо обсуждает заявление губернатора. Главная эмоция — недоумение. В России вряд ли найдётся губернатор, которого не критикуют. В чем упрекают различные СМИ Сергея Фургала? Например, в том, и ИА REGNUM не исключение, что по прошествии полугода нахождения его на губернаторском посту, правительство региона до сих пор не сформировано. В правительстве — кадровая чехарда, министры приходят и проработав считанные месяцы, увольняются по собственному желанию. Многие должности до сих пор вакантны. Это не может не отражаться на жизни региона.

Сергея Фургала, например, упрекают в том, что его предвыборные заявления очень отличаются от того, что он говорит, став главой региона. Например, ещё до выборов, говоря об исполнении майского указа президента о повышении зарплаты врачам, требовал , чтобы врач в Хабаровском крае «на руки» получал 84 тыс. рублей. Но став губернатором, вдруг признал, что и 47 тыс. рублей — «достойная зарплата».

Фургала упрекают, и вполне справедливо, в том, что, проработав 11 лет депутатом Госдумы РФ, он ни разу не побывал практически ни в одном муниципалитете Хабаровского края, от которого избирался в федеральный парламент. В том, что края и его реальных проблем он не знает. В том, что приезжая в районы, часто делает заявления совсем не те, которых ждут люди. Например, после визита в свободный порт Ванино он потребовал усилить борьбу с угольной пылью, которая и без этого ведётся, а про бедственное положение гиганта лесопереработки «Аркаим» и сотен его работников — умолчал. Об этом люди пишут в социальных сетях, об этом пишут СМИ. Но вряд ли это можно назвать «антигубернаторской кампанией». Люди выбрали «народного губернатора» и ждут от него реальных дел.

Общественность изрядно взбудоражили обыски в правительстве Хабаровского края, аресты и уголовные дела в отношении экс-министра природных ресурсов Василия Шихалева, экс-губернатора Виктора Ишаева, крупного лесопромышленника Александра Пудовкина, гражданскую супругу которого в декабре 2018 года Сергей Фургал лично пригласил из Краевой думы на работу в правительство на должность зампреда по социальным вопросам. У многих вызвало недоумение и то, что Наталья Пудовкина, не проработав и трёх месяцев уволилась. До сих пор пустует кресло зампреда по внутренней политике, а в сентябре край ждёт масштабная предвыборная кампания.

Что же произошло сегодня на пресс-конференции главы Хабаровского края? Что хотел сказать Сергей Фургал жителям региона?

«Вообще, такое заявление — беспрецедентно. Я с подобным ещё не сталкивался. Фактически, что сказал Сергей Фургал? Он сказал, что всех, кто его критикует, ждёт общение с «компетентными органами»? Мне интересно — он понимает, что сам, своими руками воздвиг глухую бетонную стену между собой и обществом? Всех политиков, тем более губернаторов, критикуют. И Сергей Фургал, ещё до выборов, очень правильно говорил о критике, приветствовал её. Что же сейчас? Я не знаю, сам ли он решил это сказать, или ему посоветовали те, кто ему советует. Но он очень рискует остаться один. Ведь мы сегодня фактически подошли к цензуре. Какая такая «антигубернаторская кампания» происходит в Хабаровском крае? Происходит нормальный процесс, когда СМИ пишут о каких-то вещах, которые так или иначе волнуют общество. Откройте любые СМИ любого региона — увидите примерно то же самое. И главы регионов, во всяком случае те, которые дорожат мнением людей, реагируют на критику по большому счету правильно. И что-то меняется к лучшему. Это хорошо, это правильно. А как быть сейчас тем хабаровским журналистам, которые критиковали Сергея Фургала до сегодняшнего дня? Уезжать из региона? Менять место работы? Ну, одни уедут. А другие останутся и будут бунтовать. Моё мнение — политик не должен делать таких заявлений. Они формируют у общества ощущение безысходности и безнадеги. Крайне опрометчиво. К тому же — ни о каких таких «делах», заведённых компетентными органами в отношении журналистов и блогеров или каких-то, якобы заказавших «кампанию» структур, мы не слышали. Если бы они были — все бы о них знали. Тогда зачем? Не понятно», — выразил недоумение региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов.

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О чём ещё поведал Сергей Фургал на прошедшей пресс-конференции? О том, что думает наложить вето на региональный закон, увеличивающий количество одномандатных округов, принятый думой. О том, что многие преувеличивают влияние Виктора Ишаева на него. О том, что он сам читает и ведёт свой Инстаграм, что читает про себя всё, включая «грязные и лживые публикации».

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Как сообщало ИА REGNUM, деятельность губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, одержавшего победу на выборах во втором туре в сентябре 2018 года, вызывает всё больше вопросов. Очень высокий уровень доверия сразу после выборов сменился недоумением, а потом и раздражением. Сокращения чиновничьего аппарата, действительно сверх всякой меры раздутого в бытность губернатором Вячеслава Шпорта, запрет на роскошь для чиновников, сдвинувшийся с «мёртвой точки» вопрос с обманутыми дольщиками — пока единственные реальные достижения Сергея Фургала. Остальные обещания остаются на уровне заявлений и деклараций. В информационной повестке края по большей части сообщения о противостоянии губернатора и Краевой думы. Реальных улучшений жизни в регионе пока нет.