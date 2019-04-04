Москва, 4 апреля, 2019, 10:37 — ИА Регнум. На 80% финансирование передовых научных разработок в Китае идет за счет региональных бюджетов страны, например, строительство лазера на свободных электронах финансирует Шанхай, рассказал на пресс-конференции в Москве президент РАН Александр Сергеев.

Пресс-конференция президента РАН академика А. М. Сергеева 3 апреля 2019 года

«Это не финансирование из федерального бюджета, это бюджет городской: по-нашему, если бы это правительство Москвы и Академия наук вместе финансировали. Это такая научно-технологическая зона будущего. 80% дает не Академия наук, а правительство города», — отметил глава РАН.

Делясь впечатлениями о визите в КНР, академик Сергеев подчеркнул, отвечая на вопрос ИА REGNUM, что привлекать деньги крупных городов в науку — идея, которую неплохо бы взять на вооружение у китайских коллег.

«Пока у нас нет такой традиции, но это должно будет появляться в богатых наших районах. Со стороны Москвы в последнее время есть заметный интерес к тому, чтобы выстраивать взаимодействие с Российской академией наук. У нас с Сергеем Семёновичем Собяниным есть соглашение о сотрудничестве, которое мы подписали в прошлом году, о том, что РАН будет помогать в выстраивании глобального технопарка в Москве. В Москве много научных учреждений, много высокотехнологичных производств, и есть задача у Москвы — увеличить эффективность взаимодействия научно-производственного комплекса», — считает президент РАН.

Не секрет, что одной из важных проблем российской науки остается недостаток финансирования. Тем не менее перед учеными поставлены амбициозные задачи — обеспечить технологический прорыв и выход России в пятерку стран-лидеров. Конечно, нужны деньги, причем не только федеральные. Весьма помогли бы бюджеты регионов и средства крупных компаний, имеющих свои интересы в той или иной области науки и технологий. Китай успешно, судя по всему, с такой задачей справляется, аккумулируя в одном месте — в Шанхае — университеты, институты, компании и финансовые ресурсы, основную массу которых составляют деньги города.

«Наверное, нам нужно больше работать с руководителями крупных богатых регионов, чтобы вместе с ними сформулировать такие концепции, каким образом и во что можно вкладываться, чтобы в недалеком будущем была бы отдача в городах», — считает Сергеев.

По его словам, из новых экономических теорий, каким образом будет развиваться экономика мира, есть одна из широко признаваемых концепций — так называемая «хартия городов». Другими словами, «мир стал развиваться посредством таких вот крупных высокотехнологичных территорий». В их числе крупные города, как, например, Гонконг и Шанхай. В России тоже есть претенденты, в частности, кроме Москвы, Екатеринбург и другие мегаполисы.

Любопытно, что, отвечая на вопросы коллег, китайские ученые, как отметил глава РАН, подчеркивали: опыт организации передовой науки они позаимствовали у России, точнее, у Советского Союза. Ведь Китайская академия наук была создана в 1949 году именно по подобию АН СССР. И этот опыт, в том числе и финансовой поддержки, существовал у нас в послевоенные годы, когда огромных успехов удалось добиться в космосе, ядерной физике и вычислительной технике.

«В 60-е, 70-е годы те результаты, которые были получены в Советском Союзе, это тот золотой технический задел, который позволил нам многие свои проблемы военные и промышленные решать, он в значительной мере обязан тому вниманию, которое было уделено властью в поддержке науки, — отметил президент РАН. — Приблизительно то же самое произошло и происходит в Китае. Когда мы спрашивали, а с чем же связано такое ваше движение вперед, они удивляются: «Ну как же, вы сами нас этому научили».

Получается, теперь надо учиться у тех, кого когда-то сами научили. А точнее, вспоминать былой опыт. Ну и, конечно, сотрудничать с коллегами из Поднебесной в тех областях, где это наиболее выгодно и перспективно. Например, в области neuroscience — науке о мозге. У китайцев велики шансы стать лидерами в этой области ещё и потому, что свои опыты они могут делать на приматах. В КНР это не запрещено. А на традиционных мышах, увы, изучать человеческий мозг эффективно не получается.

Россия и Китай намерены также вместе исследовать глубины морей Арктики, Антарктики и Тихого океана, провести совместный эксперимент с подводными беспилотниками. Китай заинтересован в исследовании и поиске газогидратов, где у России весьма хороший научно-практический опыт.