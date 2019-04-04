Москва, 4 апреля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Рубль торговался малоактивно 3 апреля и завершил сессию с незначительными изменениями. Высокие цены на нефть не дали валюте просесть, а геополитика — вырасти. В результате пара доллар/рубль закрылась с понижением на 0,06%, в районе 65,20 руб. Евро/рубль набрала 0,13%, до 73,29 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

eluela31 Нефть

«Доллар почувствовал себя хуже, что обусловлено как проявлением интереса к риску, так и слабыми экономическими данными из США. Благодаря этому пара не стала предпринимать попыток подъема до 65,50 руб. и выше, тем более что нефть находится на высоких позициях», — отметил эксперт.

От уровня $70 за баррель Brent немного отскочила и сегодня, 4 апреля, торгуется в небольшом минусе на утренней сессии. Данные минэнерго США показали, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США увеличились на 7,2 млн баррелей. В целом реакция рынка была довольно сдержанной, что говорит о готовности быков продвигать котировки выше при появлении соответствующего драйвера.

«Учитывая, что и доллар, и нефть пребывают под некоторым давлением, пара доллар/рубль может открыться нейтрально, тогда как для уверенного пробоя ниже отметки 65 руб. потребуется новый рывок нефтяных котировок», — полагает Николаев.

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