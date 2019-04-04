Москва, 4 апреля, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Большинство семей в России (79,5%) испытывают трудности с приобретением необходимого минимума товаров. Сталкиваются с «большими затруднениями» 14,6% семей. Таковы данные исследования, приведенные в докладе Росстата.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

По данным ведомства, семье для того, чтобы иметь возможность купить самое необходимое и «свести концы с концами», требуется минимальная сумма в размере 58 тыс. 500 рублей.

Многодетной семье (трое детей и более) для покупок необходимых товаров и продуктов требуется минимальный доход в размере 82 тыс. рублей в месяц. Молодым семьям с детьми или без детей требуется 68−69 тыс. рублей.

Семьям пенсионеров, чтобы не голодать и покупать самое необходимое, нужно 39 тыс. 300 рублей.

По данным Росстата, денежные доходы в среднем на одного человека в 2018 году составили 32 тыс. 600 рублей. При этом с 2014 года реальные доходы граждан РФ упали почти на 11%.

Исследование проводилось 15−29 сентября в 2018 году. В нём принимали участие 60 тыс. домохозяйств во всех регионах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Росстате подчеркнули, что данное исследование является «одним из самых репрезентативных и глубоких», а его методика разрабатывалась «совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики».

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