Рен, Франция, 4 апреля, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон посетил центр защиты киберпространства во французской коммуне Брюз, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Глава государства провел полуторачасовую встречу с экспертами, в основном инженерами, которые защищают французскую армию от кибератак.

«Количество угроз увеличивается, они становятся все более сложными благодаря искусственному интеллекту, который может систематически искать неисправности в системе. Атаки становятся все более автоматизированными», — говорят эксперты.

Издание отмечает, что за 2018 год было отражено более 700 кибератак.

Напомним, закон о военном программировании во Франции (2019−2025 гг.) предусматривает увеличение бюджета на киберзащиту до 1,6 млрд евро за 6 лет, включая разработку новых систем и программ искусственного интеллекта.