Москва, 4 апреля, 2019, 07:09 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам закрылись разнонаправленно. Курсы иностранных валют торговались в боковых трендах с незначительными колебаниями, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов. Рубль подорожал к доллару на 0,09%, до 65,24 руб. К евро он подешевел на 0,18%, до 73,29 руб., к унту — на 0,06%, до 85,90 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

На фоне дорожающей нефти на торгах в Азии на открытии Мосбиржи курсы доллара и евро упали. С началом коррекционной фазы на нефтяном рынке давление на рубль усилилось, но он смог её пережить благодаря успешным аукционам Минфина РФ. Ведомство 3 апреля на двух аукционах разместило ОФЗ на сумму 83,686 млрд рублей при общем спросе 155,88 млрд руб.

На американской сессии падение цен на нефть усилилось после выхода отчета минэнерго США. Запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 марта, увеличились на 7,24 млн баррелей, до 449,52 млн баррелей.

Сегодня, 4 апреля, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе (-0,27%). Доллар тоже незначительно подешевел к основным валютам. Он как раз должен нивелировать утреннее снижение нефтяных котировок.

Если в первые три часа рубль не ослабнет к доллару, то к закрытию дня можно ждать его на уровне 64,90 руб. Падение ниже в текущей ситуации можно рассмотреть только при повышении цен на Brent выше $70.

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