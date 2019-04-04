Вашингтон, 4 апреля, 2019, 05:16 — ИА Регнум. Американские сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен предложили ввести персональные санкции против российских «высокопоставленных политиков и олигархов». Обращение двух сенаторов опубликовано на официальном сайте Рубио.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Сенаторы предлагают блокировать активы и запрещать операции с собственностью и финансами на территории США для неких высокопоставленных лиц в России. Также предлагается запретить российским политикам, подозреваемым во «вмешательстве» в выборы, въезд в Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в американский конгресс был внесен законопроект, предусматривающий введение санкций против крупнейших российских банков. Согласно законопроекту, активы крупных банков России могут быть заблокированы. Под блокировку могут попасть активы Газпромбанка, Сбербанка, ВЭБ, ВТБ и Россельхозбанка.