Москва, 4 апреля, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Идею использовать Систему быстрых платежей для перевода зарплат физическим лицам поддерживают в Банке России, сообщила Ольга Скоробогатова, первый зампредседателя регулятора, на съезде Ассоциации российских банков.

Мобильные телефоны

Она сказала, что «дать возможность физическому лицу вне зависимости от того, в каком юрлице он работает, перевести в онлайне зарплату на тот счёт, на который он хотел бы перевести», было бы правильно. Благодаря этому люди смогут сами решать, куда будет перечислена их заработная плата. Скоробогатова отметила, что ЦБ намерен эту инициативу поддержать технически.

Напомним, Система быстрых платежей — это сервис для денежных переводов между клиентами разных банков по простому идентификатору, например, по номеру телефона или по аккаунту в соцсети, по адресу электронной почты или по QR-коду. Оператором СБП является ЦБ, а операционным платежным клиринговым центром — Национальная система платежных карт. Работает в России эта система с 28 февраля 2019 г.