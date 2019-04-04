РФ подозревают в «гибридном» нападении и подогревании кризиса: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- «Гибридное» нападение России и Белоруссии разыграют в Вильнюсе;
- Испанское СМИ заявило, что Россия подогревает венесуэльский кризис;
- Конституционный суд счёл повышение пенсионного возраста в России законным;
- В Петербурге почтили память жертв теракта в метро;
- Мэр Евпатории, подозреваемый в превышении полномочий, обо всём расскажет ФСБ.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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