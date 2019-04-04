Варшава, 4 апреля, 2019, 03:52 — ИА Регнум. Страны Запада будут готовы применить ядерное оружие против России в случае «российской агрессии», заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью газете Wirtualna Polska.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Союзники

По его словам, США были готовы применять оружие против «Красной армии на территории Польши». Он добавил, что подобные планы против России существуют до сих пор.

По мнению Скшипчака, ни одна из европейских стран не сможет в одиночку противостоять России в военном конфликте. Именно поэтому, как сообщил генерал, Польша и вступила в НАТО, чтобы заручиться поддержкой других стран.

Он заявил, что НАТО последние годы показывает слабость перед Россией, в частности, позволяя России «присоединить» Крым и не вмешиваясь в войну в Донбассе. По мнению Скшипчака, Россия в случае «агрессии» сможет быстро оккупировать Прибалтику, а основное сражение между Россией и странами НАТО будет проходить уже на территории Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО готовы вложить $260 млн для создания военной инфраструктуры в Польше. По его словам, это позволит размещать на польской территории военную технику и исключить потребность в переброске дополнительных войск в Польшу.