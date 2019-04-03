Вашингтон, 4 апреля, 2019, 02:38 — ИА Регнум. Закупка российских ракетных двигателей РД-180 будет прекращена Соединенными Штатами после 2022 финансового года, заявил в конгрессе Джон Реймонд, командующий американскими космическими силами.

Igel B TyMaHe Модель ракетного двигателя РД-180

По словам Реймонда, отказ от РД-180 связан с необходимостью соблюдать американское законодательство. Он отметил, что США должны «получить доступ к космосу», и это — «жизненно важно». Стратегия эта уже реализуется Штатами: американцы успешно провели 76 самостоятельных запусков.

«Мы должны увеличить конкуренцию, что санкционированно законом, поэтому мы должны отказаться от РД-180», — сказал Реймонд.

Напомним, американцы закупают в России жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-180 с 90-х гг. В последние годы, «после Крыма», американцы ищут замену российским двигателям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце минувшего года Илон Маск, глава корпорации SpaceX, назвал РД-180 великолепным по конструкции. В феврале 2019 г. он заявил, что Raptor — двигатель, который в США должен заменить РД-180, лучше по показателю уровня давления в камере сгорания.

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