Новосибирск, 4 апреля, 2019, 02:27 — ИА Регнум. Власти Новосибирской области заявляют, что в регионе активно ведётся работа по внедрению механизмов, позволяющих повысить качество здравоохранения в рамках новой модели оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи «Бережливая поликлиника». Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в очередной раз напомнил губернатор региона Андрей Травников. Он подчеркнул, что первоочередная задача — добиться сокращения очередей, обеспечить более комфортные условия для медицинского персонала.

Иосипенко Александр Даниилович (IosAD3) Поликлиника

По данным, которые приводят в правительстве Новосибирской области, в 2018 году «бережливые» технологии были внедрены в 19 поликлинических отделениях, за счёт чего произошло сокращение времени ожидания пациентов в очереди у кабинета участкового врача с первоначальных 30−65 минут до 14−17 минут. Также заявляется, что удалось сократить время ожидания очереди в регистратуру — за счёт перераспределения потоков и предварительной записи.

По словам губернатора области, к концу 2019 года 44 детских поликлинических отделения перейдут на модель «Бережливая поликлиника». Кроме того, она указала, что согласно поручению президента, будет продлен график работы врачей поликлиник для упрощения процедуры прохождения диспансеризации — до 20:00, а иногда и в выходные дни.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, подобные меры не являются чем-то новым. Многие врачи давно принимают пациентов до 20:00. В качестве примера можно привести Детскую городскую поликлинику №22 в городе Новосибирске, где расписание педиатров подразумевает приём до 20:00 в некоторые дни.

Напомним, в начале года в новосибирских больницах прошли проверки из-за жалоб на большие очереди к регистратурам. В феврале 2019 года заместитель министра здравоохранения области Андрей Лиханов отмечал, что в регионе ведётся большая работа по совершенствованию автоматизированной медицинской информационной системы, которая также отвечает за электронную запись к врачу.

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