Алжир, 4 апреля, 2019, 01:22 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, ранее заявивший о своей отставке, обратился к жителям страны с посланием, где попросил прощения за допущенные ошибки во время своего президентского срока.

thierry ehrmann Абдель Азиз Бутефлика

В своем сообщении Бутефлика отмечает, что в течение 20 лет его руководства страной Алжир достиг прогресса во всех областях. Он выразил уверенность, что новое руководство страны продолжит реформы и добьется процветания Алжира.

«Я простой человек, который может ошибаться… Прошу прощения у вас за недоработки», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил о своем уходе с президентского поста. Ранее он отказался участвовать в президентских выборах в пятый раз под давлением массовых протестов в стране.