Москва, 3 апреля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Данные о нехватке у некоторых российских семей средств на покупку обуви были получены в ходе комплексного исследования условий жизни населения. Об этом 3 апреля сообщили РБК в пресс-службе Росстата.

Nikodem Nijaki Обувь

Как отметили в ведомстве, данное исследование предназначено для получения «полной, достоверной и официальной статистической информации» об условиях жизни разных демографических и социально-экономических групп населения как в целом по стране, так и по регионам.

Сообщается, что всего Росстат провёл четыре раунда исследований, затронувших все регионы России. Доклады по ним публикуются каждые два года на сайте ведомства. Пятый раунд исследования планируется провести в 2020 году.

В Росстате подчеркнули, что данное исследование является «одним из самых репрезентативных и глубоких», а его методика разрабатывалась «совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики». Отмечается, что в рамках последнего исследования было опрошено 60 тысяч домохозяйств, при этом интервью «проводились с каждым из членов семьи и занимали не меньше часа-полутора».

Согласно данным Росстата, по ряду показателей, характеризующих уровень и качество жизни, ситуация в 2018 году улучшилась по сравнению с 2016 годом. Так, с 17,4 до 14,6% уменьшилось число граждан, которые с большим трудом могут «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, а число домохозяйств, все члены которых могут ежегодно приобретать две пары удобной и подходящей по сезону обуви, выросло с 50,3 до 63,8%.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать представленные Росстатом данные о том, что треть российских семей испытывает нехватку средств на сезонную обувь.

«Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры?» — сказал пресс-секретарь, добавив, что он «также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных».