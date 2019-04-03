Копенгаген, 3 апреля, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Круглый стол «Татарстан — Дания» с участием датских деловых кругов — это возможность больше узнать об имеющемся потенциале для расширения взаимовыгодных связей. Об этом заявил глава Татарии Рустам Минниханов, открывая мероприятие в Копенгагене, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики. В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол России в Дании Владимир Барбин и заместитель министра иностранных дел Дании по внешней торговле Сюзанна Хюлделунд.

Tatarstan.ru Визит Рустама Минниханова в Данию

«Мы заинтересованы в привлечении датского бизнеса и капитала в Татарстан, готовы оказывать ему всяческое содействие. Ожидаем, что в ходе обсуждений деловые круги откроют новые направления для взаимодействия, договорятся о совместных проектах», — отметил Минниханов.

Он уточнил, что на территории республики успешно используют опыт Дании в области ресурсо‑ и энергосбережения, применяют датские технологии, в первую очередь, оборудование компании «Данфосс». Вузы и нефтехимические предприятия Татарии успешно сотрудничают с компанией «Хальдор Топсе». Компания Rockwool в 2012 году открыла в ОЭЗ «Алабуге» один из крупнейших в Европе заводов по производству негорючих материалов.

Tatarstan.ru Визит Рустама Минниханова в Данию

В ходе круглого стола были подписаны соглашения о развитии сотрудничества между правительством республики и компанией «Хальдор Топсе», между Казанским национальным исследовательским технологическим университетом и «Хальдор Топсе», а также о создании центра компетенций «Данфосс» на базе Казанского государственного энергетического университета.

В ходе встречи с руководством компании «Данфосс» Минниханов отметил, что предприятие предоставляет технические решения для различных проектов в Татарии. В их числе программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов, реализуемая с 2008 года, программа ликвидации центральных тепловых пунктов, другие значимые проекты. Кроме того, компания разрабатывает программное обеспечение, необходимое для совершенствования энергетической инфраструктуры республики.

Tatarstan.ru Визит Рустама Минниханова в Данию

Представители «Данфосс» заявили, что видят Татарию ключевым партнером для своего дальнейшего развития в России и рассказали о проекте умных сетей и о внедрении «умной тепловой сети» в Набережных Челнах. Минниханов полагает, что такие проекты актуальны для городов, где существуют большие потери тепла в сетях при транспортировке.

Позднее глава Татарии посетил мусоросжигательный завод Amager Bakke в Копенгагене. Amager Bakke — мусороперерабатывающий завод — ТЭЦ с горнолыжным склоном на крыше — это комплекс, представляющий собой сочетание завода, ТЭЦ и парка активного отдыха. Проект разработан архитектурным бюро Bjarke Ingels Group. За прошлый 2018 год МСЗ переработал около 450 тыс. тонн отходов.

В ходе осмотра Минниханов интересовался технологиями, которые применяются для сжигания мусора, стоимостью вырабатываемой энергии и ее дальнейшим использованием, объемом отходов, поступающих на завод для переработки — как от граждан, так и от промышленных предприятий, входящих в зону ответственности МСЗ.

Tatarstan.ru Визит Рустама Минниханова в Данию

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2018 года в особой экономической зоны «Алабуга» открылось новое производство по выпуску субстратов для растений Grodan, инициатором выступила датская компания Rockwool. В строительство было вложено свыше 500 млн рублей, а завод стал четвертым в мире, но первым в России. Посол Дании в России Карстен Сендергорд, который встретился с властями региона, выразил надежду, что это не последний визит делегации Дании в республику.

«Сотрудничество развивается: растет торговый оборот, укрепляются гуманитарные связи», — заключил Сендергорд.