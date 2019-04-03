Минниханов: Мы заинтересованы в привлечении бизнеса Дании в Татарию
Копенгаген, 3 апреля, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Круглый стол «Татарстан — Дания» с участием датских деловых кругов — это возможность больше узнать об имеющемся потенциале для расширения взаимовыгодных связей. Об этом заявил глава Татарии Рустам Минниханов, открывая мероприятие в Копенгагене, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики. В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол России в Дании Владимир Барбин и заместитель министра иностранных дел Дании по внешней торговле Сюзанна Хюлделунд.
«Мы заинтересованы в привлечении датского бизнеса и капитала в Татарстан, готовы оказывать ему всяческое содействие. Ожидаем, что в ходе обсуждений деловые круги откроют новые направления для взаимодействия, договорятся о совместных проектах», — отметил Минниханов.
Он уточнил, что на территории республики успешно используют опыт Дании в области ресурсо‑ и энергосбережения, применяют датские технологии, в первую очередь, оборудование компании «Данфосс». Вузы и нефтехимические предприятия Татарии успешно сотрудничают с компанией «Хальдор Топсе». Компания Rockwool в 2012 году открыла в ОЭЗ «Алабуге» один из крупнейших в Европе заводов по производству негорючих материалов.
В ходе круглого стола были подписаны соглашения о развитии сотрудничества между правительством республики и компанией «Хальдор Топсе», между Казанским национальным исследовательским технологическим университетом и «Хальдор Топсе», а также о создании центра компетенций «Данфосс» на базе Казанского государственного энергетического университета.
В ходе встречи с руководством компании «Данфосс» Минниханов отметил, что предприятие предоставляет технические решения для различных проектов в Татарии. В их числе программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов, реализуемая с 2008 года, программа ликвидации центральных тепловых пунктов, другие значимые проекты. Кроме того, компания разрабатывает программное обеспечение, необходимое для совершенствования энергетической инфраструктуры республики.
Представители «Данфосс» заявили, что видят Татарию ключевым партнером для своего дальнейшего развития в России и рассказали о проекте умных сетей и о внедрении «умной тепловой сети» в Набережных Челнах. Минниханов полагает, что такие проекты актуальны для городов, где существуют большие потери тепла в сетях при транспортировке.
Позднее глава Татарии посетил мусоросжигательный завод Amager Bakke в Копенгагене. Amager Bakke — мусороперерабатывающий завод — ТЭЦ с горнолыжным склоном на крыше — это комплекс, представляющий собой сочетание завода, ТЭЦ и парка активного отдыха. Проект разработан архитектурным бюро Bjarke Ingels Group. За прошлый 2018 год МСЗ переработал около 450 тыс. тонн отходов.
В ходе осмотра Минниханов интересовался технологиями, которые применяются для сжигания мусора, стоимостью вырабатываемой энергии и ее дальнейшим использованием, объемом отходов, поступающих на завод для переработки — как от граждан, так и от промышленных предприятий, входящих в зону ответственности МСЗ.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2018 года в особой экономической зоны «Алабуга» открылось новое производство по выпуску субстратов для растений Grodan, инициатором выступила датская компания Rockwool. В строительство было вложено свыше 500 млн рублей, а завод стал четвертым в мире, но первым в России. Посол Дании в России Карстен Сендергорд, который встретился с властями региона, выразил надежду, что это не последний визит делегации Дании в республику.
«Сотрудничество развивается: растет торговый оборот, укрепляются гуманитарные связи», — заключил Сендергорд.