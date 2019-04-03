Нижний Новгород, 3 апреля, 2019, 21:19 — ИА Регнум. Нижегородка, которая обвинялась в убийстве своих детей и краже чужого имущества, отправится в колонию общего режима на 19 лет. Соответствующий приговор вынес Нижегородский областной суд, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

Джованни Бенедетто Кастильоне. Медея

27-летняя женщина обвинялась по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух малолетних»), а также по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину»).

Суд постановил, что решение об убийстве обвиняемая приняла в здравом уме. Она признана полностью вменяемой, отмечает портал nn.ru. По совокупности доказательств женщина признана виновной.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2018 года женщина арендовала автомобиль в одной из нижегородских компаний и вывезла на нем своих детей в Семеновский район. Там в салоне машины она лишила жизни 4-летнюю дочь и 2-летнего сына. Перед поездкой она купила жидкость для розжига, о чем свидетельствует запись камеры наблюдения из магазина.

В лесополосе около одной из деревень она подожгла тела детей, пытаясь от них избавиться. Однако испугавшись, что ее могут увидеть охотники, женщина сбила огонь водой и с телами в салоне автомобиля вернулась в Нижний Новгород. На следующий день она вновь поехала в Семеновский район и подожгла тела в заброшенном строении.

Первоначально женщина признала свою вину, но потом стала настаивать на своей непричастности к убийству. Сразу после задержания по ходатайству следствия женщина была арестована.

На последнем заседании суда по ее делу гособвинение требовало назначить наказание в виде 21 года лишения свободы. Нижегородка же, выступая с последним словом, полностью отрицала вину в убийстве детей и говорила, что это сделали вымогатели на ее глазах. Сообщить об этом она никому не могла, поскольку была запугана.