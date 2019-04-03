Великий Новгород, 3 апреля, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Новгородский областной суд сегодня, 3 апреля, рассмотрел апелляционную жалобу бывшего главного врача Новгородской областной клинической больницы Аллы Хорошевской, которая не согласилась с решением Новгородского районного суда, признавшего её увольнение с должности законным. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, Хорошевская просила суд признать незаконным приказ о прекращении с ней трудового договора и хотела восстановиться в должности главного врача.

Nokb53.ru Новгородская областная клиническая больница

Ответчиком по делу выступало региональное министерство здравоохранения, руководитель которого Антонина Саволюк ранее объяснила причины увольнения Хорошевской плохой динамикой по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте также: Отставку главврача новгородской больницы власти объяснили ростом смертности

Алла Хорошевская настаивала на том, что трудовые отношения с ней были прекращены «без объяснения причин, что свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны работодателя».

Судебная коллегия Новгородского областного суда, однако, согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что решение о прекращении трудового договора с Хорошевской было принято законно и злоупотребления правом со стороны работодателя не допущено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алла Хорошевская руководила Новгородской областной клинической больницей почти 10 лет — с января 2009 года. В октябре 2018 года она была отправлена в отставку, новым руководителем больницы стал 38-летний врач из Санкт-Петербурга Илья Кяльвияйнен.

В защиту Хорошевской выступили и коллектив больницы, и 18 общественных организаций региона, сама она попыталась оспорить своё увольнение в суде, но 17 декабря 2018 года Новгородский районный суд не нашёл ничего незаконного в увольнении главного врача Новгородской областной клинической больницы.

Читайте также: За главврача новгородской больницы вступились 18 общественных организаций