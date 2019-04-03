Экс-главврач Новгородской областной больницы не смогла обжаловать отставку
Великий Новгород, 3 апреля, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Новгородский областной суд сегодня, 3 апреля, рассмотрел апелляционную жалобу бывшего главного врача Новгородской областной клинической больницы Аллы Хорошевской, которая не согласилась с решением Новгородского районного суда, признавшего её увольнение с должности законным. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, Хорошевская просила суд признать незаконным приказ о прекращении с ней трудового договора и хотела восстановиться в должности главного врача.
Ответчиком по делу выступало региональное министерство здравоохранения, руководитель которого Антонина Саволюк ранее объяснила причины увольнения Хорошевской плохой динамикой по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
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Алла Хорошевская настаивала на том, что трудовые отношения с ней были прекращены «без объяснения причин, что свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны работодателя».
Судебная коллегия Новгородского областного суда, однако, согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что решение о прекращении трудового договора с Хорошевской было принято законно и злоупотребления правом со стороны работодателя не допущено.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алла Хорошевская руководила Новгородской областной клинической больницей почти 10 лет — с января 2009 года. В октябре 2018 года она была отправлена в отставку, новым руководителем больницы стал 38-летний врач из Санкт-Петербурга Илья Кяльвияйнен.
В защиту Хорошевской выступили и коллектив больницы, и 18 общественных организаций региона, сама она попыталась оспорить своё увольнение в суде, но 17 декабря 2018 года Новгородский районный суд не нашёл ничего незаконного в увольнении главного врача Новгородской областной клинической больницы.
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