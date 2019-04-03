Санкт-Петербург, 3 апреля, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Конституционный суд Российской Федерации отказал группе депутатов Государственной думы в вынесении постановления о соответствии или несоответствии Конституции России федерального закона от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Речь идет о законе, который повысил пенсионный возраст в России. Свое решение Конституционный суд вынес 2 апреля.

Питер Брейгель Старший. Слепые. 1568

Группа депутатов, которая подавала запрос в Конституционный суд, посчитала, что повышение пенсионного возраста в России для женщин до 60 лет и для мужчин — до 65 лет ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости.

Также депутаты указывали, что закон о повышении пенсионного возраста принят вопреки мнению большинства граждан и не отвечает общепризнанным критериям социального государства, так как не способствует обеспечению достойной жизни и свободному развитию российских граждан.

Инициаторы запроса утверждали, что повышение пенсионного возраста не соответствует статьям 7 (часть 1) и 55 (часть 2) Конституции Российской Федерации.

Напомним, что в статье 7 часть 1 Конституции РФ сказано, что Россия — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В статье 55 часть 2 сказано, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

Кроме того, депутаты, сделавшие запрос, подчеркивали, что повышение пенсионного возраста принято законодателями без широкой общественной поддержки (посредством общенародного референдума), без проведения подтверждающих их необходимость социально-экономических и демографических исследований, без анализа влияния повышения пенсионного возраста на бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе в отсутствие убедительных аргументов в пользу того, что избранная законодателем мера позволит избежать его дефицита и обеспечить финансовую стабильность пенсионной системы на продолжительное время, при том что, на взгляд заявителей, не предприняты иные действенные меры по формированию бездефицитного бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

Однако Конституционный суд решил, что данный запрос депутатов Госдумы не является основанием для того, чтобы решать вопрос о соответствии или несоответствии Конституции России законодательства о повышении пенсионного возраста, так как оно не содержит неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации закон, иной нормативный акт, договор между органами государственной власти, не вступивший в силу международный договор.

Свое решение Конституционный суд аргументировал следующими моментами. Во-первых, Конституция России не устанавливает пенсионный возраст, то есть фактически отдает этот вопрос на усмотрение законодателя. Конституция РФ обязывает законодателя создать пенсионную систему, отвечающую принципам равенства и справедливости, поддерживать ее эффективное функционирование. Но при этом выбор организационно-правовых форм и механизмов реализации конституционного права на пенсионное обеспечение относится к компетенции законодателя, который располагает достаточно широкой свободой усмотрения в определении видов пенсий, правовых оснований и порядка их предоставления, правил назначения и перерасчета, а также формирования финансовой основы их выплаты.

Таким образом, законодатель вправе не только устанавливать, но и изменять условия пенсионного обеспечения, соблюдая при этом требования Конституции Российской Федерации, считает Конституционный суд.

Что касается других доводов группы депутатов, подавших запрос, то оценка большинства из них выходит за рамки полномочий Конституционного суда.

«Конституционные положения о социальном государстве и развивающие их правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации не предполагают установления количественных критериев или экономических показателей, которые создавали бы конституционно-правовой инструментарий оценки законодательного решения о внесении такого рода изменений в пенсионную систему. Поэтому проверка оспариваемых норм с целью ответа на вопрос о том, возможно ли в действующей системе правового регулирования повышение пенсионного возраста <…> фактически означала бы оценку социально-экономической обоснованности и целесообразности решений законодателя», — сказано в решении Конституционного суда.

Иными словами, Конституционный суд не собирается, да и не должен заниматься подобными оценками.

При этом Конституционный суд считает, что те меры, которые законодатели приняли для смягчения повышения пенсионного возраста, вполне достаточны и отвечают требованиям Конституции России.

«Что касается вопроса о том, в какой степени учтены предпочтения и пожелания граждан в ходе работы над законопроектом, то само по себе это не может выступать критерием оценки конституционности принятого законодателем решения», — сказано в решении Конституционного суда.

Кроме того, Конституция России совершенно не требует проведения референдума даже по вопросам высокой общественной значимости.

«Не вытекает из Конституции Российской Федерации, безотносительно к высокой общественной значимости оспариваемых законоположений, и необходимость проведения всенародного обсуждения законопроекта, принятого в первом чтении (часть шестая статьи 119 Регламента Государственной Думы), либо референдума по тому или иному вопросу, который предлагается решить в законе, находящемся на рассмотрении Государственной Думы», — отметили в Конституционном суде.

Примечательно, что Конституционный суд счел нужным указать группе депутатов, подавших запрос, на то, что парламентское большинство, которое реализовало свое преимущество при голосовании по закону о повышении пенсионного возраста, в то же время несет риск утраты электоральной поддержки и доверия избирателей ввиду возможных негативных последствий принятых законодательных решений.

«В этом в том числе проявляется политическая и, в частности, парламентская и партийная конкуренция, основанная на принципах народовластия, правовой демократии и политического плюрализма», — подчеркнули в Конституционном суде.

В итоге Конституционный суд определил, что вопрос о соответствии или несоответствии Конституции России законодательства по повышении пенсионного возраста вообще не стоит и не требует вынесения постановления Конституционного суда. В дальнейшем подобный вопросы Конституционный суд больше рассматривать не будет.