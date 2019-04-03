Орел, 3 апреля, 2019, 20:07 — ИА Регнум. В Орловской области, как и в других регионах с низким уровнем жизни, рост смертности закономерен — население стареет, численность его сокращается, молодежь стремится уехать. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Орловского областного совета руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин, комментируя данные о росте смертности в 32 регионах РФ. Надежды на то, что ситуация резко изменится, мало: для этого как минимум нужны срочные меры для реанимации медицины, считает депутат.

Алексей Корзухин. Поминки на деревенском кладбище. 1865

«Орловская область также относится к регионам, в которых показатель смертности выше среднего, и мы видим реальные причины для этого. Молодежь стремится уехать, потому что нет работы, нет высоких зарплат. Зарплата среднего орловчанина составляет всего около 60% от средней по России. Мы видим, что смертность растет в регионах с низким уровнем жизни, в них население стареет и сокращается, соответственно процент умерших растет», — сказал Руслан Перелыгин.

«В Орловской области на протяжении десятилетий происходят события, существенно снижающие доступность и качество медицинского обслуживания населения, особенно в селах. Медицина в регионе испытывает значительный кадровый голод из-за низких по сравнению с соседними регионами зарплат. Неудовлетворительное транспортное обслуживание отдаленных районов также затрудняет возможности обследования и своевременного выявления заболеваний. Нехватка машин и сотрудников скорой медицинской помощи также негативный фактор. В прошлом году купили 10 передвижных ФАПов на всю область. Недавно в региональных СМИ было опубликовано фото одного из них, засыпанного за зиму снегом и явно не сделавшего ни одного выезда за этот сезон», — добавил депутат.

Руслан Перелыгин считает, что на данный момент ресурсов для того, чтобы коренным образом изменить ситуацию, у Орловской области нет.

«Зная Орловскую область, нельзя разделить оптимизм министра, считающего, что этот показатель будет сокращаться. Если не принять срочные меры по реанимации орловской медицины, она непременно будет расти. А у нас только «оптимизация» происходит. Надо учитывать, что смертность будет непременно расти из-за повышения пенсионного возраста, закрытия малокомплектных школ (люди начинают активнее уезжать из таких «неперспективных» деревень), из-за продолжающегося снижения реального уровня жизни», — говорит собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 апреля, в ходе «Правительственного часа» в Госдуме вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила о том, что по итогам 2018 года уровень смертности населения вырос в 32 регионах РФ. При этом она заявила, что регионы имеют «ресурс» для снижения этого показателя, приведя в пример Псковскую область.

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