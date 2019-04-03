Ереван, 3 апреля, 2019, 18:33 — ИА Регнум. В заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта по итогам встречи Пашинян — Алиев в Вене не было армянской повестки дня, считает политтехнолог Виген Акопян.

Нагорный Карабах

Касаясь формулировок Никола Пашиняна, которые прозвучали в прямом эфире после встречи в Вене, Акопян заявил, что Пашинян в очередной раз подтвердил, что Нагорный Карабах был отстранен от переговорного процесса в годы правления Роберта Кочаряна.

«Кроме того, он говорит, что в отличие от двух предыдущих лидеров, он не уполномочен вести переговоры от имени Арцаха. Объяснение понятно, но в каком формате и как Кочарян и Серж Саргсян были уполномочены вести переговоры, не объясняется. По сути, он говорит то о чем, вероятно, говорил в Вене. Этими объяснениями он ответил на вопросы, возникшие после венской встречи как в социальных сетях, так и в прессе, и в политических кругах. По крайней мере, в заявлении сопредседателей Минской группы не было армянской повестки дня. И складывалось впечатление, что не были обсуждены вопросы, которые Пашинян поднимал на совместном заседании Совета Безопасности. Он просто ответил, что все тезисы были озвучены, другой вопрос, что не были приняты на удовлетворительном для нас уровне. По большому счету, этой речью он пытался снять подозрения, с другой стороны, так сказать, придерживаться внутренней политической линии», — сказал Акопян в итервью изданию «Паст» («Факт»).

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