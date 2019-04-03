Ереван, 3 апреля, 2019, 17:34 — ИА Регнум. «Статус Нагорного Карабаха является концептуальным. Это самая важная национальная и государственная проблема. Не думаю, что к подобным вопросам нужно обращаться на уровне заявлений, тем более в контексте других вопросов». Такое мнение политтехнолог Виген Акопян выразил в беседе с газетой «Паст» («Факт»), сославшись на заявления о статусе Нагорного Карабаха, в частности, инициативу «Сасна Црер» по включению Нагорного Карабаха в состав Армении в статусе области.

Photolure Виген Акопян

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«В данном контексте и на таком уровне неразумно и несерьёзно комментировать и обращаться к проблеме Арцаха (Нагорного Карабаха — ИА REGNUM ). Такие вопросы не должны решаться на подобном уровне. Есть власти, а также оппозиция, которые также должны провести серьезные дебаты по этому вопросу. Будут ли они открытыми или закрытыми — другой вопрос, но не стоит обращаться к такому вопросу на уровне провокаций, что, по сути, может вызвать напряженность среди населения двух армянских республик. Вот в чем проблема», — отметил политтехнолог, указывая на не столь хорошие отношения «Сасна Црер» с руководством Нагорного Карабаха.

«И в этом контексте они говорят: «Назло вам скажем, что вы являетесь областью». Они же в свою очередь говорят: «Тогда не переходите границу». Здесь речь не идет о статусе Арцаха. Это говорится на фоне совершенно других проблем, что недопустимо. К таким заявлениям я бы не относился серьезно, однако внимательно бы следил за тем, чтобы всё это не выходило за пределы национальной безопасности», — говорит политтехнолог.

По его мнению, после революции в Армении пока нет больших перспектив для самовыражения, и «Сасна Црер» пытается проявить себя в Нагорном Карабахе.

«Возможно, они думают, что там есть слабое звено. Я не вижу ничего плохого в воссоединении. Это важно как для руководства Армении, так и Арцаха. И независимо от того, что некоторые люди хотят разделить руководителей на революционеров и нереволюционеров, всё равно, по крайней мере, по данному вопросу в стратегическом понятии нет никакой двусмысленности. Сколько бы ни говорилось о том, что власти Арцаха не чувствуют себя комфортно в результате изменений в Армении, это не так. Если на некоторых этапах и были какие-то недоразумения, сейчас есть взаимопонимание, со временем всё наладилось. Мы видим это в форме совместных заседаний. Кроме того, Никол Пашинян и Бако Саакян достаточно часто созваниваются. Я также считаю, что новые власти Армении со временем поняли, что должны всегда учитывать военно-политический и общественный настрой Арцаха».