Москва, 3 апреля, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович посетили украинских военных моряков в следственном изоляторе «Лефортово». Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба российского омбудсмена.

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Во время встречи комиссар СЕ поинтересовалась у арестованных украинских граждан об условиях содержания, состоянии здоровья и оказании им медицинской помощи.

«Моряки сообщили, что обеспечены продуктами питания в полном объёме, претензий к условиям содержания нет, каждый день они имеют возможность выходить на прогулки, в камерах есть всё необходимое: телевизор, холодильник, горячая вода, электрические чайники, санузлы, индивидуальные спальные места», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские моряки также получают посылки с продовольствием от родственников и имеют личные счета, за счёт которых могут самостоятельно приобретать всё необходимое. Заключённые имеют возможность встречаться с адвокатами и украинскими консулами.

Напомним, в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины были задержаны в Керченском проливе после того, как вторглись в территориальные воды России и отказывались подчиняться законным требованиям российских пограничников. Члены экипажей судов позднее буди арестованы. По факту инцидента воздуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.