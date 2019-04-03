Евпатория, Крым, 3 апреля, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Глава администрации крымской Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении полномочий с тяжкими последствиями, готов сотрудничать со следствием в рамках расследования возбужденного против него уголовного дела. Об этом он сообщил 3 апреля журналистам.

My-evp.ru Андрей Филонов

«Сотрудники ФСБ ведут себя крайне корректно. Идут следственные мероприятия, опросы, допросы. После этого следователь будет принимать решение о задержании. Я настроен на взаимодействие, всю необходимую информацию мы предоставим. Уверен, что после дачи показаний и более внимательного рассмотрения документов многие вопросы либо прояснятся, либо отпадут… После расследования готов нести ответственность наравне с теми, кто, как выяснит следствие, будет виноват», — отметил Филонов.

По его словам, подобная ситуация — издержки производства современного российского чиновника.

«Уверяю вас, я готов к длительному судебному процессу, у меня есть для этого силы, уверенность в победе и, конечно же, закон, который полностью на моей стороне», — написал ранее чиновник на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители возбудили уголовное дело против главы администрации Евпатории Андрея Филонова за превышение полномочий с тяжкими последствиями. По предварительным данным, в деле уже фигурирует более 60 эпизодов противоправной деятельности мэра города.