Рубль «краткосрочно» укрепится, но потенциал ограничен
Москва, 3 апреля, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Рубль 3 апреля дорожает вслед за нефтью и активами развивающихся стран. В свою очередь оптимизм на рынках формируется из-за растущих надежд на скорое заключение торговой сделки между США и Китаем. На этом фоне рубль может краткосрочно укрепиться, но потенциал ограничен, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Сдерживающим фактором роста остаются риски ужесточения санкционной риторики со стороны США, а также фактор сезонного ухудшения текущего счета РФ и, конечно, усиление валютных интервенций со стороны Минфина в лице ЦБ РФ.
«Технически не в ущерб текущему сценарию валютная пара доллар/рубль может снизиться в район диапазона 64,80 — 65. Однако, учитывая формирующийся восходящий канал, ожидается дальнейший рост в район локального максимального экстремума 66,29», — считает эксперт.
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