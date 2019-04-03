Москва, 3 апреля, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Рубль 3 апреля дорожает вслед за нефтью и активами развивающихся стран. В свою очередь оптимизм на рынках формируется из-за растущих надежд на скорое заключение торговой сделки между США и Китаем. На этом фоне рубль может краткосрочно укрепиться, но потенциал ограничен, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Сдерживающим фактором роста остаются риски ужесточения санкционной риторики со стороны США, а также фактор сезонного ухудшения текущего счета РФ и, конечно, усиление валютных интервенций со стороны Минфина в лице ЦБ РФ.

«Технически не в ущерб текущему сценарию валютная пара доллар/рубль может снизиться в район диапазона 64,80 — 65. Однако, учитывая формирующийся восходящий канал, ожидается дальнейший рост в район локального максимального экстремума 66,29», — считает эксперт.

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