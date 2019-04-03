Украина закрыла небо для России и лишилась «всего святого»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 апреля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Киев запретил нерегулярное авиасообщение с Москвой;
- В Литве осуждён «российский шпион», который собирал открытые данные;
- Саакашвили готов был обменять НАТО на Абхазию и Южную Осетию;
- Украину «исключили» из списка православных государств;
- Госдума отказалась от госрегулирования цен на бензин.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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