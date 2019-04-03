Санкт-Петербург, 3 апреля, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров пришли к вестибюлю станции метро «Технологический институт» и возложили цветы в память о жертвах теракта, произошедшего в поезде вблизи этой станции ровно два года назад, 3 апреля 2017 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Красные гвоздики

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы на месте трагедии

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы на месте трагедии

Церемония возложения цветов прошла в 14:33 мск, в это время два года назад в вагоне поезда террористом было приведено в действие взрывное устройство, убившее 15 пассажиров и ранившее еще несколько десятков человек. Ряд пострадавших на всю жизнь остались инвалидами.

Дарья Драй ИА REGNUM Родственники погибших

Дарья Драй ИА REGNUM Родственники погибших и пострадавшие в теракте

Дарья Драй ИА REGNUM Родственники погибших

Как передает корреспондент ИА REGNUM, перед траурной церемонией у вестибюля станции «Технологический институт» прошла церковная панихида по погибшим. Поминальная служба также состоялась сегодня в Измайловском соборе Петербурга, ближайшем к месту трагедии.

«Я бы хотел выразить соболезнования от имени правительства Санкт-Петербурга всем родственникам, знакомым, друзьям пострадавших во время этого теракта», — сказал Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов и Вячеслав Макаров возлагают цветы

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов возлагает цветы

Дарья Драй ИА REGNUM Пресс-подход Александра Беглова

Вячеслав Макаров, в свою очередь, напомнил о суде, перед которым в эти дни предстали обвиняемые в причастности к преступлению. «Уверен, суд беспристрастно рассмотрит все обстоятельства и виновные понесут суровое наказание», — сказал спикер Заксобрания.

Дарья Драй ИА REGNUM Церковная панихида по погибшим у метро «Технологический институт»

Дарья Драй ИА REGNUM Родственники погибших

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане возлагают цветы

Горожане еще с утра начали оставлять цветы у стены здания метрополитена и в подземном вестибюле станции «Технологический институт». Люди продолжают приносить цветы, поминать погибших и в эти минуты.

В прошлом году, в первую годовщину трагедии, петербуржцы приходили с цветами к «Техноложке» вплоть до позднего вечера. Наверняка так будет и в этот раз.

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы на месте трагедии

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи памяти

СПб ГУП «Петербургский метрополитен» в день второй годовщины трагедии напомнил имена всех погибших 3 апреля 2017 года и возраст, в котором была злодейски прервана их жизнь:

Дильбара Самандаровна Алиева, 20 лет

Максим Витальевич Арышев, 20 лет

Оксана Геннадьевна Даниленко, 25 лет

Юлия Дмитриевна Красикова, 25 лет

Дмитрий Александрович Мазанов, 27 лет

Ксения Сергеевна Малюкова, 18 лет

Ирина Кузьмовна Медянцева, 50 лет

Наталья Владимировна Митрофанова, 56 лет

Юрий Павлович Налимов, 70 лет

Мария Алексеевна Невмержицкая, 53 года

Денис Романович Петров, 25 лет

Сергей Александрович Постнов, 40 лет

Мансур Тахирович Сагадеев, 17 лет

Ангелина Сергеевна Свистунова, 27 лет

Лариса Григорьевна Щекина, 66 лет

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В прошлом году Петербургский метрополитен выпустил «Книгу памяти», в которой рассказывается о жизни и судьбе всех жертв теракта.

Во время сегодняшней памятной церемонии народный артист России Николай Буров поделился с журналистами известной ему информацией о возможном увековечение памяти погибших в теракте. Он рассказал, что обсуждается вопрос размещения памятного знака на здании станции метро «Технологический институт».

«Это сложный вопрос, потому что он входит в некоторое противоречие с существующим законодательством города по части мемориальных досок, но это не мемориальная доска, это памятный знак», — отметил Буров.

Дарья Драй ИА REGNUM Портрет погибшей