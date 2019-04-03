Буйнакск, Дагестан, 3 апреля, 2019, 14:52 — ИА Регнум. За мошенничество при получении выплат фигурантом уголовного дела стала жительница Бабаюртовского района Дагестана. Её подозревают в хищении 132 тысяч рублей у Пенсионного фонда, сообщили ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Установлено, что в 2013 году злоумышленница не сообщила в районное отделение ПФ о своем трудоустройстве. В связи с этим вплоть до 2018 годах она незаконно получала ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом.

Читайте также: Жительница Дагестана семь лет получала пенсию по лже-инвалидности дочери

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лжеинвалидность несовершеннолетней дочери позволила жительнице дагестанского горда Буйнакска семь лет незаконно получать пенсию. Как выяснила прокуратура, она в 2012 году предоставила в Пенсионный фонд по Буйнакскому району фиктивную справку медико-социальной экспертизы и тем самым незаконно обогатилась в общей сложности на 926 тысяч рублей.

Читайте также: Жительница Дагестана семь лет получала пенсию по лже-инвалидности дочери