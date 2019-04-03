Бишкек, 3 апреля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Под объявленную российскими властями «миграционную амнистию» попала 131 тысяча граждан Киргизии, находящихся на территории России и нарушивших российское миграционное законодательство. Об этом заявил заместитель председателя госслужбы миграции Самат Токтоболотов, выступая на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Это мигранты, которые просрочили срок пребывания в России и допустили мелкие административные нарушения. Они тоже теперь могут легализовать свое пребывание в Российской Федерации», — пояснил чиновник.

Также он сообщил, что в этот же период из «черного списка» российской миграционной службы исключили 992 человека.

«Таким образом, в рамках миграционной амнистии порядка тысячи граждан Киргизии из 65 тысяч, находившиеся в «черном списке», смогут снова поехать на территорию России. Остальные граждане в «черном списке» не смогут поехать, потому что были выдворены из России по более тяжким правонарушениям», — подытожил Токтоболотов.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в настоящее время в России находится свыше 643 тысяч трудовых мигрантов из Киргизии. Всего же за рубежом работают более 710 тысяч киргизстанцев (население республики составляет около 6,2 млн человек).

Отметим, что в 2018 году киргизстанские трудовые мигранты перечислили на родину через системы денежных переводов более $2 млрд 685 млн (около 175,8 млрд рублей по текущему курсу). Сопоставимую сумму граждане Киргизии привезли в республику в виде наличных денег.