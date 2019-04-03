Москва, 3 апреля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы отклонили сразу два законопроекта о введении государственного регулирования розничных цен на бензин и дизельное топливо, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля.

Easedale Бензин

Первый законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. Депутаты предлагали регулировать розничные цены на автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, прямогонный бензин, бензол и средние дистилляты. С их точки зрения, рост цен на такие виды бензина и топлива не может превышать прогнозируемый уровень инфляции, установленный в законе о федеральном бюджете.

Второй законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов фракции КПРФ во главе с первым замом комитета Госдумы по делам национальностей Валерием Рашкиным. Коммунисты предлагали с 1 января 2019 года начать процесс госрегулирования розничных цен на автомобильный бензин всех видов и дизтопливо. Кроме того, депутаты предлагали также установить предельные уровни торговых надбавок к этим ценам. Коммунисты планировали наделить правительство полномочиями устанавливать порядок такого госрегулирования.

Между тем профильный комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал депутатам не принимать этот законопроект. Так, отмечали члены комитета, предложение госрегулирования цен на топливо и бензин противоречит международным обязательствам РФ. Речь идет о членстве в Евразийском экономическом союзе — согласно договору членов ЕАЭС в области энергетики, РФ обязана соблюдать принципы обеспечения рыночного ценообразования на энергетические ресурсы. Большинство депутатов такую позицию поддержало.

Правительство не продлило достигнутое в октябре 2018 года соглашение с нефтяниками о ценах на бензин и дизельное топливо. Срок действия документа истек 1 апреля.