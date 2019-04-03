Москва, 3 апреля, 2019, 14:28 — ИА Регнум. НАТО пытается присутствовать в Чёрном море постоянно, уверен военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 3 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон, пообещавшей украинским кораблям безопасный проход через Керченским пролив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эскадра

«Мы видим проникновение НАТО в регион, в который оно раньше в общем-то не лезло, — сказал Шурыгин. — То бишь в Чёрное море. Это была достаточно закрытая акватория. Туда заходили иногда натовцы либо с дружественным визитом, либо для совместных учений. Теперь НАТО пытается присутствовать там постоянно, оправдывая это тем, что Россия якобы представляет существенную угрозу и некое блокирование Керченского пролива. Они говорят всем украинцам одну простую вещь: «Что бы вы ни делали, вы все под нашим колпаком».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон, НАТО намерено предпринять шаги, чтобы гарантировать безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив. Кроме того, предполагается расширение масштабов разведки в регионе Чёрного моря, включая воздушную. Этот пакет мер главы внешнеполитических ведомств НАТО могут одобрить уже на совещании, которое пройдёт 3−4 апреля в Вашингтоне.