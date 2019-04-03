РФ возмутили черноморские планы НАТО, США раздают ультиматумы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 апреля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- В Кремле негативно восприняли «черноморские» планы НАТО;
- США стягивают армию к мексиканской границе;
- В 32 регионах России выросла смертность;
- В Омске заявили, что хлеб должен стоить 80 рублей;
- Оценён ущерб от крупной свалки под Красноярском.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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