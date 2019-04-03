Ингольштадт, Германия, 3 апреля, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Премьеру беспилотного электрокара AI: me немецкая компания Audi анонсировала тизером, сообщается на портале SpeedMe.

Speedme Концепт-кар AI:me

Эскиз дает представление о развитии электрических автомобилей немецкой компании до 2030 года.

Ожидается, что концепт-каром будет управлять автопилот четвертого уровня. Он позволит автомобилю ехать без участия человека. Однако при желании водитель может взять управление на себя. Для удобства в режиме «автопилот» у машины будет убираться руль.

Технические характеристики электрической силовой установки концепт-кара пока держатся в секрете.

Концепт-кар может быть представлен на автосалоне в Шанхае 15 апреля 2019 года.

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