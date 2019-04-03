Москва, 3 апреля, 2019, 12:26 — ИА Регнум. В России ежегодно фиксируется более 750 тыс. абортов, из них 150 тыс. — по медицинским показаниям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Ежегодно фиксируется свыше 750 тыс. прерываний беременности, из них только пятая часть по медицинским показаниям», — сказала Голикова.

В работе с такими женщинами, выявлении причин, послуживших принятию решения о прерывании беременности, в правительстве видят еще один резерв для повышения рождаемости.