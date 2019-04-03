Москва, 3 апреля, 2019, 12:05 — ИА Регнум. В пяти городах России запускается акция по борьбе с домашним насилием при поддержке центра «Насилию.нет» и бренда одежды Levi’s. Информацию о механике акции опубликовали на сайте центра.

Фото с сайта центра «Насилию.нет» Плакат акции

В Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске в барах и клубах развесят информационные плакаты с инструкциями, как следует поступать, если человеку угрожает опасность домашнего насилия.

Фото с сайта центра «Насилию.нет» Плакат акции

Например, если девушка чувствует, что ее знакомый ведет себя неподобающе или пугающе, она сможет заказать коктейль со специальным названием, и сотрудники клуба смогут безопасно вывести ее из заведения и отправить домой.

Инициатива проходит в рамках международного движения #IShapeMyWorld, посвященного сплочению женщин разного возраста, пола и положения. Кампания была запущена накануне международного женского дня брендом одежды Levi’s: на своем YouTube-канале компания регулярно делится историями сильных женщин со всего мира, посвящая каждой небольшой ролик. Заглавное видео набрало 2,7 млн просмотров. Записи с хештегом движения ежедневно появляются в различных социальных сетях.