Москва, 3 апреля, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Доктор экономических наук, профессор и публицист Никита Кричевский иронично отнёсся к известию об отмене бумажных СНИЛС. Комментируя в своём канале сообщение Пенсионного фонда РФ о том, что в России больше не будут выдавать и обменивать привычные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, он отметил:

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«Вообще-то у нас цифровизация и всё такое. В то же время в России по-прежнему существуют ИНН, СНИЛС, полисы ОМС, паспорта и, судя по всему, объединяться не собираются. Что мешает создать единый электронный ID, при считывании с которого все регистрации были бы видны?».

Напомним, ранее о том, что Пенсионный фонд России отменил страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) на бумажном носителе сообщила пресс-служба данного ведомства. При этом уточняется, что выданные ранее «зеленые карточки СНИЛС» отменять не будут.