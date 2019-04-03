Благовещенск, 3 апреля, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Пять региональных операторов, ответственных за сбор и обращение твёрдых коммунальных отходов, с 1 апреля приступили к работе в Приамурье, однако население опасается, что никакой предварительной сортировке мусор не подвергается и не перерабатывается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

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Региональные операторы заявляют, что в настоящее время никакой речи о предварительной сортировке не идёт. Генеральный директор ООО «ТрансЭкоСервис» Виталий Ефремов считает, что негодование населения вызвано незнанием условий осуществления услуги по сбору и обращению мусора.

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«Сегодня определено, что вывоз бытового мусора осуществляется с так называемых мест накопления, представляющих собой контейнерные площадки. Стоимость нашей услуги составляет 3,77 рубля за квадратный метр, что несколько больше, чем у других операторов Приамурья, и связано это с удаленностью обслуживаемых населённых пунктов. Из-за запаздывания с финансированием программы ещё не во всех местах накопления есть контейнеры, поэтому с главами поселений мы обговорили возможность сбора мусора в мешках. Это всё со временем решится. Далее перед нами стоит задача научить население сортировать мусор, без чего в будущем невозможна будет его переработка. С 2021 года в Приамурье заработают первые два мусороперерабатывающих предприятия и станции сортировки», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM Виталий Ефремов.

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Как сообщало ИА REGNUM, новая система обращения с ТКО является ключевой составляющей национального проекта «Экология». Среди её главных задач — ликвидация старых полигонов и несанкционированных свалок, уменьшение негативного воздействия мусора на окружающую среду, создание современной инфраструктуры, которая отвечает требованиям природоохранного законодательства, а также максимальное вовлечение отходов во вторичную переработку.

Жители Якутска и предпринимательское сообщество возмущены тем, что в связи с переходом на новую систему обращения с ТКО тарифы на вывоз мусора выросли в 2,5—3 раза. Люди считают, что взимаемые с них деньги утекают в эстонскую компанию, которая, наоборот, должна была инвестировать свои деньги в строительство полигона под Якутском.