Москва, 3 апреля, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Смертность выросла в 32 регионах России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля, об этом сообщила замглавы правительства РФ Татьяна Голикова в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«За 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла», — сообщила Голикова.

Однако она отметила потенциал регионов в преодолении негативной тенденции.

«Но ресурс в регионах для снижения смертности в регионах имеется… Псковская область, где был ранее самый высокий показатель смертности, смогла в 2018 году снизить ее более чем на 3%, а это дало 7% вклада в общую ситуацию по смертности населения, и планирует ее сократить на 13% до 2024 года», — сказала вице-премьер.

Она посетовала на то, что «регионы крайне неохотно устанавливают плановые значения показателей смертности или планируют такое снижение, которые измеряются десятыми долями процента».

Голикова отметила необходимость опережающими темпами снижать смертность.