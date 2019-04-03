Каракас, 3 апреля, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом Боливарианской Республики, лишён депутатской неприкосновенности. Такое решение было принято Национальным учредительным собранием, которое было сформировано взамен распущенного оппозиционного парламента. Об этом сообщает Сhina Daily.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

Читайте также: С Гуайдо требуют снять неприкосновенность

Уточняется, что отмену иммунитета венесуэльского оппозиционера Национальное учредительное собрание Венесуэлы единогласно одобрило 2 апреля. Как заявил председатель Нацсобрания Диосдадо Кабельо, принятое постановление открывает возможности для продолжения уголовного расследования в отношении Гуайдо и впоследствии его ареста.

Ранее в сюжете: Уголовное расследование против Гуайдо будет продолжено

Напомним, ранее рассмотреть вопрос об отмене парламентской неприкосновенности Гуайдо руководящий орган просил председатель Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено. 1 апреля суд постановил, что Гуайдо нарушил судебное предписание, запрещающее покидать страну. Запрет был введён в январе 2019 года. Однако в феврале оппозиционер выехал в Колумбию для организации доставки в республику гуманитарной помощи из США.

Как заявил журналистам самопровозглашённый лидер, решение Верховного суда о снятии с него депутатской неприкосновенности не имеет силы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января 2019 года на фоне массовых протестных акций против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. В этом качестве он сразу же был признал США и рядом стран Евросоюза. Всего самопровозглашённого президента Боливарианской Республики поддержали более 60 стран.