Екатеринбург, 3 апреля, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Нехватку молодых педагогов в Свердловской области приходится компенсировать кадрами из постсоветских стран. Об этом заявила глава департамента образования мэрии Екатеринбурга Екатерина Сибирцева на заседании комиссии по образованию и молодёжной политике в гордуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Трутовский. Приезд учительницы

Сибирцева сказала, что молодых педагогов в регионе не так много, как хотелось бы. Лишь около 10−15% выпускников педагогических учебных учреждений идут в профессию, процент выше лишь у педагогов дошкольного образования. Ситуацию спасли специалисты из ближнего зарубежья:

«Не всегда хватает мотивированных выпускников. Но помогают миграционные процессы. Многие педагоги устроены из переселенцев из Казахстана, с Украины», — заявила Сибирцева.

На данный момент многие учителя работают «с перегрузкой» — на две ставки. Поэтому, несмотря на укомплектованность школ, новым кадрам в учебных учреждениях будут рады, добавила руководитель.

Члены комиссии отметили, что молодые педагоги испытывают проблемы из-за низких зарплат и сложностей с жильём. Нужны меры социальной поддержки, а в Екатеринбурге даже недостаёт педагогических общежитий.

«Если мы никаких мер не примем, наступит кадровый голод!» — заявила депутат Любовь Боркова.

Напомним, с нехваткой кадров в сфере образования сталкиваются разные регионы России. Кадровый голод испытывают на Камчатке, в Псковской области, Приморье и других субъектах страны.