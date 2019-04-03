Париж, 3 апреля, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Франция и Германия анонсировали инициативу по укреплению двусторонних отношений, вызванную нестабильностью в международных отношениях, сообщает 3 апреля Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Главы внешнеполитических ведомств двух стран должны озвучить свою идею на ежегодной встрече мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет в сентябре 2019 года.

Данный шаг был предпринят в ответ на решение президента США Дональда Трампа сократить финансирование Организации Объединенных Наций, а также в связи с отказом в сотрудничестве по ряду вопросов, в частности по климатическим изменениям.

«Столкнувшись с риском разрушением международного порядка, Франция и Германия приняли решение совместными усилиями его реконструировать», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Мы в состоянии показать всему миру, какие могут быть последствия от изоляционизма и односторонности», — добавил министр.

Напомним, президент США Дональд Трамп с первых дней своего руководства страной продемонстрировал всему миру неприятие глобализации. Глава Белого дома покинул ряд организаций, в частности НАФТА, а также позволил себе ряд резких высказываний в отношении ряда международных структур, в том числе и в адрес НАТО.