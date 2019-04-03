Москва, 3 апреля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Жители России реагируют на рост цен в стране. 47% граждан экономят и сокращают потребление, 45% думают о дополнительном заработке. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Эдуард фон Гебхардт. Богач и Лазарь. 1865

Большинство (34%) покупают продукты питания более дешёвых марок, 27% — меньшее количество продуктов, а 22% опрошенных вообще отказались от покупки некоторых продуктов.

За последние полгода 39% граждан РФ стали экономить на продуктах питания больше, чем раньше. У 52% ничего не изменилось. Не экономят на еде лишь 5% респондентов.

Чаще всего жители России стали экономить на таких продуктах, как мясо, птица (24%), сыр, колбасы (18%), рыба, морепродукты (18%), фрукты (14%). На непродовольственных товарах экономят 38% опрошенных.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведён 24 марта 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство российских граждан (64%) уверены, что нужно сократить повседневные расходы, и настроены на сберегательное поведение.

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