Тбилиси, 3 апреля, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили снова анонсировал своё возвращение на Украину. Об этом он заявил в интервью телекомпании «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

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Зеленский о возвращении Саакашвили на Украину: пускай приедет

Политик высказал уверенность, что во втором туре президентских выборов на Украине победу одержит Владимир Зеленский.

«Фактически на Украине произошла революция. Без всякого сомнения, во втором туре победит Владимир Зеленский», — сказал Саакашвили.

Он заявил, что обожает Украину и обязательно вернётся в эту страну, чтобы восстановить украинское гражданство. При этом никаких политических планов на Украине лидер украинской партии «Движение новых сил» не строит. По словам Саакашвили, он не намерен занимать на Украине какие-либо должности, даже если ему это предложат.

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«Мои дальнейшие планы связаны с Грузией», — заявил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили о своём намерении вернуться на Украину заявлял уже несколько раз. Так, в марте он сообщил, что приедет на Украину сразу после президентских выборов, которые состоятся 31 марта. Саакашвили отметил, что не верит в возможности действующего главы государства Петра Порошенко попасть во второй тур выборов. Однако позднее передумал, заявив, что подождёт окончания выборной гонки.

Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 99,88% протоколов лидером голосования является кандидат в президенты Украины, артист Владимир Зеленский. Его результат — 30,23% голосов. Действующий президент Пётр Порошенко набирает 15,95% голосов избирателей. Эти кандидаты встретятся во втором туре выборов, который состоится 21 апреля.