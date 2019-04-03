Москва, 3 апреля, 2019, 08:59 — ИА Регнум. По итогам торгов 2 апреля курс рубля мало изменился к бивалютной корзине, хотя в целом демонстрировал медвежий уклон. Доллар и евро набрали за день 0,13% и 0,08% соответственно. Пара доллар/рубль, натолкнувшись на сопротивление в районе 65,50 руб., финишировала на отметке 65,33 руб. после рывка в область 65,80 руб. в начале недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Рубль отступает, несмотря на дорожающую нефть. Во многом это обусловлено опасениями игроков в связи с подготовкой нового пакета санкций со стороны США. Инвесторы не паникуют, но постепенно избавляются от российских бумаг, либо держатся в стороне. Локально росту нашей валюты препятствует укрепление доллара, который вчера отправил евро в район минимумов текущего года», — пояснил эксперт.

Нефть тем временем продолжает уверенный путь на север, отметив сегодня, 3 апреля, максимумы в районе $69,80 за баррель. Игроки проигнорировали отчет API, который отразил рост запасов сырой нефти на 3 млн баррелей на прошлой неделе. Быки поставили перед собой цель в виде уровня $70, что должно поддержать позиции рубля на старте торгов 3 апреля.

«Однако риск фиксации прибыли вблизи психологической отметки довольно высок. В ближайшей перспективе доллар/рубль, вероятно, будет оставаться в диапазоне 65−65,80 руб.», — полагает Николаев.

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