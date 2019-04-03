Москва, 3 апреля, 2019, 08:33 — ИА Регнум. На второй добывающей платформе месторождения имени Владимира Филановского — крупнейшего в российском секторе дна Каспийского моря — завершено строительство седьмой скважины, сообщила пресс-служба компании «Лукойл».

Dragonoil.com Нефтедобывающая платформа на Каспии

"На данный момент фонд скважин на месторождении составляет 13 добывающих и 2 нагнетательные скважины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с планами компании в рамках третьей очереди обустройства в настоящее время готовится к морской транспортировке верхнее строение блок-кондуктора (мини-платформы) для его последующей установки на опорные основания в Каспийском море.

Объём добычи на месторождении им. Филановского в 2018 году составил 6,1 млн тонн нефти, совокупная накопленная добыча составила 11,5 млн тонн. Также компания продолжает обустройство месторождения имени Юрия Корчагина, запущенного в 2010 году.

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