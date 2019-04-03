Москва, 3 апреля, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре окажется под запретом в период майских праздников в магазинах, расположенных вблизи мест массовых гуляний в Москве. Об этом предупреждает 3 апреля пресс-служба столичной мэрии.

Нет! Советский плакат (фрагмент)

Спиртные напитки нельзя будет приобрести 1, 2, 3, 9 и 10 мая поблизости от мест, где пройдут массовые мероприятия. Под временным запретом окажутся слабоалкогольные и безалкогольные напитки в стеклянной таре, включая соки, минеральную воду и лимонад.

«Такая мера нужна для профилактики травм и различного рода правонарушений в праздничные дни», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, подобные ограничения столичные власти вводят регулярно. Так, продажа алкогольных напитков в магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних мероприятий, была ограничена в новогодний период — с 30 декабря 2018-го по 8 января 2019 года.

Читайте также: Продажа алкоголя в Москве в новогодние каникулы ограничена