Москва, 3 апреля, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Метод измерения теплопроводности тонких плёнок, используемых в системах охлаждения микроэлектроники, развили и усовершенствовали учёные Национально-исследовательского центра «Курчатовский институт». Об этом сообщила пресс-служба организации.

Кулер

По словам ведущего научного сотрудника института, кандидата физико-математических наук Александра Инюшкина, «3-омега» метод позволяет измерять теплопроводность в широком диапазоне температур — от 50 до 900 градусов Кельвина (от — 223 до + 627°C). Новая технология была успешно опробована на образце из сапфира толщиной 0,42 мм при температурах 290—330 градусов Кельвина. Полученное значение теплопроводности подтвердило точность разработанного метода.

«Таким образом, методика «3-омега» востребована при разработке новой компонентной базы микроэлектроники», — заключил начальник отдела прикладных наноэлектронных структур Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Максим Занавескин.

Отмечается, что разработка учёных Курчатовского института поможет создавать плёнки с большей теплопроводностью и тем самым продлевать срок службы техники.

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