Москва, 3 апреля, 2019, 07:09 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам на Мосбирже завершились 3 апреля в небольшом плюсе. Рубль подешевел к доллару на 0,19%, к евро — на 0,12%, к фунту — на 0,36%. Колебания пары доллар/рубль проходили в ценовом диапазоне начала недели (1 апреля), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Участники рынка зацепились за новый пакет антироссийских санкций, из-за чего на рынке снизилась торговая активность. Они взяли паузу, чтобы проанализировать ситуацию и выработать для себя торговую стратегию в условиях усиления санкционных рисков.

Нефть обновила максимум. Рост нефтяных котировок частично нивелирует санкционные риски. После пятничного ралли рынок находится в фазе консолидации. Сегодня, 3 апреля, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,37%. Для рубля перед открытием торговой сессии это хорошие новости.

Минфин России 3 апреля проведет два аукциона по размещению ОФЗ в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках. Учитывая рост цен на нефть и сегодняшние аукционы, от пары доллар-рубль ожидают движение около уровня 65 рублей.

Если нефть вырастет до $70 после публикации отчета минэнерго США, то тогда можно ждать снижения курса ниже 65 рублей.

Читайте также: Тенденция снижения курса рубля сохраняется