* талибов — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, 4 апреля, 2019, 06:34 — ИА Регнум. Официальный представитель губернатора провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах), заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведённой силами международной коалиции в Афганистане, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хафиз Рашид.

U.S. Army Афганские силовики

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», силы международной коалиции в Афганистане нанесли авиационный удар по укрытию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Муса-Кала провинции Гильменд.

По словам официального представителя губернатора провинции Гильменд, Хафиз Рашид был одним из ключевых командиров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции и был ответственен за связи со средствами массовой информации и подготовку официальных заявлений.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.