Вашингтон, 3 апреля, 2019, 02:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в очередной раз оговорился и заявил, что его отец Фред родился в Германии, а не в Соединенных Штатах. Эту ошибку Трамп допустил во время пресс-конференции на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, отмечает газета The Washignton Post.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«По правде говоря, Германия не платит свою справедливую долю (выделение двух процентов от ВВП на военные расходы в НАТО — прим. ИА REGNUM ). Я очень уважаю Ангелу Меркель и эту страну… Мой отец был немцем, он родился в очень замечательном месте в Германии», — заявил он.

По данным газеты, Трамп уже в третий раз допускает подобную оговорку в отношении своего отца, который родился в Соединенных Штатах — в Нью-Йорке. А в Германии, как подчеркивает издание, родился дед американского президента Фридрих, который эмигрировал в США в 1885 году.